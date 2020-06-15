Необходимо сделать рерайт текста, оригинальность конечного фрагмента не менее 85% Дейдлайн 19:00 17.06 сегодня по московскому времени Стоимость выполнения заказа - $7Способ и порядок оплаты - безопасная сделкаПорядок и сроки ...
Рерайт текста
Добрый вечер)
Я обсудил со своими коллегами тексты которые вы подготавливали, у них появились некоторые вопросы/предложения, что нужно поменять в написанных вами текстах ранее.
Ссылка на документ с комментариями - https://docs.google.com/document/d/1tuO5LC9tVrnc_0bP-LXjtLzMMt4LBRcTZkHaRUhj1ls/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $7Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написаны работы в области налогового планирования, налоговой дисциплины и т.п. Необходимо способствовать цитируемости данных работ в публикациях, для увеличения индекса Хирши. Пришлите свой алгоритм работы по указанному заданию, свои условия и стоимость.Рерайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Рерайт текста тематика форекс. Пишите если у вас уже был опыт работы с это тематикой.Рерайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать сопроводительное письмо к резюме на должность Руководителя пресс-службы Администрации города. В письме четкое прописать видение работы в городской пресс-службе, будущие обязанности. После прочтения письма должно быть понятно, что человек к такой работе готов. ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Рерайт текста тематика форекс. Пишите если у вас уже был опыт работы с это тематикой.Рерайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрерайтить 15 статей по 2-3K знаков чтобы было уникально и отличный английский на тематику софта приводите примеры своих статей на английском, подобной тематики и пишите стоимостьРерайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Срок Неделя 2. 9339 слов 65275 знаков без пробелов 3. 70% заимствования на данный момент 4. нужно не более 25% 5. Тема : Применение тонкомолотой извести кипелки в тяжелом бетоне ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно переписать готовый диплом,что бы он прошел на антиплагиат. Сроки очень сжатые-17.06 нужно отправить.То есть 2 дня. Тема: "формування товарної політики підприємства на прикладі Прат Київстар" Язык: украинский Кол-во страниц: 70Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подробное ТЗ в л.с.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад