Рерайт текста

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Добрый вечер)

Я обсудил со своими коллегами тексты которые вы подготавливали, у них появились некоторые вопросы/предложения, что нужно поменять в написанных вами текстах ранее.

Ссылка на документ с комментариями - https://docs.google.com/document/d/1tuO5LC9tVrnc_0bP-LXjtLzMMt4LBRcTZkHaRUhj1ls/edit?usp=sharing

 

5 лет назад
gennadiy_leb
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
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5 лет назад
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