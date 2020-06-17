Мед тексты

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка155 просмотров

https://docs.google.com/document/d/1wFO9Zkwvn0IK5bFEY4KhKy1ESuvIusV3M5eqDRiE74k/edit#heading=h.f2g7r4cjf23z

5 лет назад
vparhomenkopro
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$55
3 дня
Сделано в соответствии с ТЗ. Понравилось, рекомендую исполнителя
Моментальная оплата и хорошо составленное задание. Буду рад продолжить работу)

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад