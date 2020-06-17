Рерайт текста

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка336 просмотров

Необходимо сделать рерайт текста, оригинальность конечного фрагмента не менее 85%

Дейдлайн 19:00 17.06 сегодня по московскому времени 

  • Стоимость выполнения заказа - $7
  • Способ и порядок оплаты - безопасная сделка
  • Порядок и сроки предоставления необходимых материалов исполнителю - предоставлены в проекте
  • Порядок передачи результатов работы - прикрепление файлов или в личные сообщения
  • Возможность последующей поддержки и устранения ошибок - доработка при наличии оригинальности ниже 85% или орфографических/пунктуационных/грамматических ошибок
5 лет назад
guest_15904108927628
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

37379041234masha
Мария 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Быстро откликнулась, отредактировала текст в тот же день
Дал чёткие и понятные рекомендации к исполнению, произвёл оплату точно в срок!

Заявки фрилансеров

37379041234masha
Мария 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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