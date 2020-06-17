Написаны работы в области налогового планирования, налоговой дисциплины и т.п. Необходимо способствовать цитируемости данных работ в публикациях, для увеличения индекса Хирши. Пришлите свой алгоритм работы по указанному заданию, свои условия и стоимость.
Рерайт текста
Необходимо сделать рерайт текста, оригинальность конечного фрагмента не менее 85%
Дейдлайн 19:00 17.06 сегодня по московскому времени
- Стоимость выполнения заказа - $7
- Способ и порядок оплаты - безопасная сделка
- Порядок и сроки предоставления необходимых материалов исполнителю - предоставлены в проекте
- Порядок передачи результатов работы - прикрепление файлов или в личные сообщения
- Возможность последующей поддержки и устранения ошибок - доработка при наличии оригинальности ниже 85% или орфографических/пунктуационных/грамматических ошибок
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рерайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Рерайт текста тематика форекс. Пишите если у вас уже был опыт работы с это тематикой.Рерайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать сопроводительное письмо к резюме на должность Руководителя пресс-службы Администрации города. В письме четкое прописать видение работы в городской пресс-службе, будущие обязанности. После прочтения письма должно быть понятно, что человек к такой работе готов. ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Рерайт текста тематика форекс. Пишите если у вас уже был опыт работы с это тематикой.Рерайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрерайтить 15 статей по 2-3K знаков чтобы было уникально и отличный английский на тематику софта приводите примеры своих статей на английском, подобной тематики и пишите стоимостьРерайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Срок Неделя 2. 9339 слов 65275 знаков без пробелов 3. 70% заимствования на данный момент 4. нужно не более 25% 5. Тема : Применение тонкомолотой извести кипелки в тяжелом бетоне ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно переписать готовый диплом,что бы он прошел на антиплагиат. Сроки очень сжатые-17.06 нужно отправить.То есть 2 дня. Тема: "формування товарної політики підприємства на прикладі Прат Київстар" Язык: украинский Кол-во страниц: 70Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подробное ТЗ в л.с.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад