Рерайт английского текста и перевод на русский

Необходимо сделать рерайт описания техники выполнения упражнения на английском языке и последующий перевод на русский с сайта https://www.bodybuilding.com/exercises -(доступ к описательной технике платный - предоставлю).

Количество слов в одном упражнении в среднем 150.

Бюджет 2$ за 1 упражнение.

Предпочтение исполнителям "в теме" т.е. с опытом занятий в тренажерном зале, так как есть некоторые нюансы, которые сложны для понимания, если соответствующего опыта нет.

Во вложение ТЗ и список наименований упражнений для ознакомления.

Всего в базе более 700 упражнений, до выбора исполнителя на основной объем, кандидатам будет предложено тестовое задание на 10 упражнений, с соответствующим бюджетом в 20$