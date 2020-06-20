Нужно поднять уникальность текста
Рерайт английского текста и перевод на русский
Необходимо сделать рерайт описания техники выполнения упражнения на английском языке и последующий перевод на русский с сайта https://www.bodybuilding.com/exercises -(доступ к описательной технике платный - предоставлю).
Количество слов в одном упражнении в среднем 150.
Бюджет 2$ за 1 упражнение.
Предпочтение исполнителям "в теме" т.е. с опытом занятий в тренажерном зале, так как есть некоторые нюансы, которые сложны для понимания, если соответствующего опыта нет.
Во вложение ТЗ и список наименований упражнений для ознакомления.
Всего в базе более 700 упражнений, до выбора исполнителя на основной объем, кандидатам будет предложено тестовое задание на 10 упражнений, с соответствующим бюджетом в 20$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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