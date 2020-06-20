Рерайт английского текста и перевод на русский

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт13 заявок983 просмотра

Необходимо сделать рерайт описания техники выполнения упражнения на английском языке и последующий перевод на русский с сайта https://www.bodybuilding.com/exercises -(доступ к описательной технике платный - предоставлю).

Количество слов в одном упражнении в среднем 150.

Бюджет 2$ за 1 упражнение.

Предпочтение исполнителям "в теме" т.е. с опытом занятий в тренажерном зале, так как есть некоторые нюансы, которые сложны для понимания, если соответствующего опыта нет.

Во вложение ТЗ и список наименований упражнений для ознакомления.

Всего в базе более 700 упражнений, до выбора исполнителя на основной объем, кандидатам будет предложено тестовое задание на 10 упражнений, с соответствующим бюджетом в 20$

5 лет назад
Geydarov
Самир 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bodnariuk
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 дней назад
5 лет назад
$100
47 дней
Задача поставлена чётко, как и сроки выполнения. Помощь в спорных вопросах. Оплата - мгновенная. Рекомендую заказчика как серьезного и ответственного и благодарю за сотрудничество.

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