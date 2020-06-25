Контент для сайта адвокатов

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Завершен8 заявок422 просмотра

Необходимо для сайта адвокатов (лендинг) сделать рерайт контента. Сайт http://185.195.26.141/lawyer/.  Текст должен быть уникальным, грамотным и интересным. Предлагайте цены и сроки, без них заявка не рассматривается. 

5 лет назад
Silence_shh
27 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$20
2 дня
Замечательный исполнитель. Быстро и качественно выполнила свою работу. Будем сотрудничать в дальнейшем. Спасибо.
Интересная задача, вежливый и адекватный заказчик, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Руфина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
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33 отзыва
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Наташа
 
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Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
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Алексей
 
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