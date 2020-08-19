Здравствуйте требуется человек, который с русского или английского текста сделает рерайт 15 страниц на Финский язык.
Рерайт текстов (Автосервис)
Необходимо переписать тексты на сайте _servavto.ru_
Требования:
- Техническая грамотность - надо понимать то, о чем пишите
- Сохранение структуры текста
- Уникальность (определимся с выбранным исполнителем по параметрам)
- Без воды
(благодаря, исходя из, поэтому, в данном случае и т.д.)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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