Рерайт текстов (Автосервис)

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Завершен7 заявок472 просмотра

Необходимо переписать тексты на сайте  _servavto.ru_

Требования:

  • Техническая грамотность - надо понимать то, о чем пишите
  • Сохранение структуры текста
  • Уникальность (определимся с выбранным исполнителем по параметрам)
  • Без воды (благодаря, исходя из, поэтому, в данном случае и т.д.)
5 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$100
25 дней
Escrow
Порадовало высокое качество выполненного заказа, тексты легко читаются. Заказ выполнен в озвученные сроки. Алексей - приятный в общении человек) Спасибо большое) Рекомендую!
Был рад сотрудничеству с Александром. Хороший и приятный Заказчик. Всё вовремя - рекомендую!

Заявки фрилансеров

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