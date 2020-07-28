Сделать рерайт статьи на английском языке за 1-2 дня

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен10 заявок535 просмотров

Добрый день, Уважаемые копирайтеры!

Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Emergency tree removal near me.

Объем статьи 2500 збп.

Рерайт уникальный - от 85%  по etxt.biz.

Ключи

- emergency tree removal near me

- tree cutting services near me

- tree cutting companies

- hayes tree service

Статьи, с которых необходимо взять информацию для написания статьи: 

https://hayesservicesct.com/tree-removal/

Срок выполнения 2 дня. 

В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.

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Написание статей
5 лет назад
mezo-elena
Елена 
44 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

littlewolf13
Алена 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Очень рекомендую исполнителя! Хорошее знание англ языка, проверяли ее статьи. По срокам и по качеству молодец!
Прекрасное общение, и осталась довольна совместной работой.

Заявки фрилансеров

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littlewolf13
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