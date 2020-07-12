Рерайт статьи про нефть с изменением структуры

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен8 заявок403 просмотра

Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов.

Объем: 10 000 без пробелов

Заспамленность: 50-55% (текст ру)

Вода: менее 15% (текст ру)

Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев (15), нефть (20), цены нанефть (10), нефтесервис (10)

Цена: 80р за 1000 збп

Исходный текст пришлю в лс

5 лет назад
IvankoLina
Лина 
33 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$12
2 дня
Дмитрий отличный копирайтер, пишет быстро и качественно. Обращаюсь за его услугами уже не в первый раз. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно сотрудничать с таким заказчиком! Большое спасибо за заказ. Все супер! Интересная тема, быстрая проверка.

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