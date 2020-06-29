Нужен рерайт 15 отзывов о книгах по 1500 знаков, опыт неважен

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Нужно сделать рерайт ﻿﻿﻿﻿﻿15 отзывов о книгах по 1500 знаков без пробелов. Исходники есть. Пока Вы видите эту вакансию, значит она актуальна. 

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