Нужен рерайт 15 отзывов о книгах по 1500 знаков, опыт неважен

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Рассматриваю предложения в том числе от авторов, у которых нет опыта, главное - Ваша грамотность.

Оплата от 15₽ до 20₽ за 1000 символов без учета пробелов. Если стоимость Вас устраивает, то оставляйте свои предложения, кратко написав о Вашем опыте.

Срочности в выполнении задания нет, поэтому сжатых сроков не будет. Важнее качество.

Большая просьба в параметрах заявки на вакансию указывать 7$ в качестве окончательной цены, иначе потом Вашу заявку не выбрать в качестве исполнителя.