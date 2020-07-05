Рерайт про цены на нефть и нефтесервис

Необходимо переписать тексты на сайте _servavto.ru_ Требования: Техническая грамотность - надо понимать то, о чем пишитеСохранение структуры текстаУникальность (определимся с выбранным исполнителем по параметрам)Без воды (благодаря, исходя из, поэтому, в данном случае ...