Рерайт про цены на нефть и нефтесервис

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен3 заявки458 просмотров

Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов.

Объем: 10 000 без пробелов

Заспамленность: 50-55% (текст ру)

Вода: менее 15% (текст ру)

Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев (15), нефть (20), цены нанефть (10), нефтесервис (10)

Цена: 80р за 1000 збп

Исходный текст пришлю в лс

5 лет назад
IvankoLina
Лина 
33 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$12
2 дня
Быстрый и качественный рерайт, ошибок нет, все технические требования соблюдены - читается гладко. Буду обращаться еще!
Интересная работа, быстрая проверка, лояльное отношение. Спасибо за сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Ирина
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алишер
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать рерайт статьи на английском языке

    $3

    Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How to Get a Tree Cut Down for Free Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - ...

    Написание статей
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рерайт текстов (Автосервис)

    Необходимо переписать тексты на сайте  _servavto.ru_ Требования: Техническая грамотность - надо понимать то, о чем пишитеСохранение структуры текстаУникальность (определимся с выбранным исполнителем по параметрам)Без воды (благодаря, исходя из, поэтому, в данном случае ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте требуется человек, который с русского или английского текста сделает рерайт 15 страниц на Финский язык.

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте требуется человек, который с русского или английского текста сделает рерайт 15 страниц на Иврит.

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте требуется человек, который с русского или английского текста сделает рерайт 15 страниц на Голландский(Нидерландский) язык.

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент для сайта адвокатов

    Необходимо для сайта адвокатов (лендинг) сделать рерайт контента. Сайт http://185.195.26.141/lawyer/.  Текст должен быть уникальным, грамотным и интересным. Предлагайте цены и сроки, без них заявка не рассматривается.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад