Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How to Get a Tree Cut Down for Free Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - ...
Рерайт про цены на нефть и нефтесервис
Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов.
Объем: 10 000 без пробелов
Заспамленность: 50-55% (текст ру)
Вода: менее 15% (текст ру)
Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев (15), нефть (20), цены нанефть (10), нефтесервис (10)
Цена: 80р за 1000 збп
Исходный текст пришлю в лс
Выбранный исполнитель
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