Рерайтинг текста

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Завершен14 заявок385 просмотров

Необходимо выполнить рерайтинг текстов: описание водонагревателей

150-180 слов

1200-1500 символов

количество текстов: 5

5 лет назад
aleksandrthermex
Александр 
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

VicThor
Виктор 
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$1
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