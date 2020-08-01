Нужно сделать рерайт статьи

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Завершен1 заявка374 просмотра

Нужно сделать рерайт статьи на тему "Включение в Реестр субъектов МСП организаций с участием иностранных юрлиц". Ссылку на статью вышлю исполнителю.Тема непростая, поэтому желательно, чтобы у исполнителя был опыт копирайта/рерайта статей на данную тематику. Пишите в своей заявке стоимость рерайта за 1000 символов и, если есть, примеры работ на заданную тематику.

5 лет назад
diaryofdreams
Мария Рудая 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
8 дней назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$2
2 дня
Галина отлично справилась с поставленной задачей! Рекомендую к сотрудничеству!
Приятное сотрудничество. Качественно поставлена задача, проверка и оплата – быстрые.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад

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