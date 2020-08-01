Нужно сделать рерайт статьи на тему "Включение в Реестр субъектов МСП организаций с участием иностранных юрлиц". Ссылку на статью вышлю исполнителю.Тема непростая, поэтому желательно, чтобы у исполнителя был опыт копирайта/рерайта статей на данную тематику. Пишите в своей заявке стоимость рерайта за 1000 символов и, если есть, примеры работ на заданную тематику.