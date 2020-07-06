Требуются авторы гайдов по игре Pubg Mobile

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Закрыт11 заявок953 просмотра

Здравствуйте!

На фан-сайт по игре Pubg Mobile требуются авторы статей\гайдов. Тематика очень развернутая и границ для гайдов нет. Можно писать, писать и еще раз писать.

Требуются авторы, умеющие пользоваться сервисом Wordstat и правильно расставлять ключи. Если работать с вами понравится в течении месяца, принимаем на постоянную основу в качестве "Главный редактор".

Писать в телеграм: @tomas_donate

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App_nsk
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Заявки фрилансеров

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