Требуются авторы гайдов по игре Pubg Mobile

Здравствуйте!

На фан-сайт по игре Pubg Mobile требуются авторы статей\гайдов. Тематика очень развернутая и границ для гайдов нет. Можно писать, писать и еще раз писать.

Требуются авторы, умеющие пользоваться сервисом Wordstat и правильно расставлять ключи. Если работать с вами понравится в течении месяца, принимаем на постоянную основу в качестве "Главный редактор".

Писать в телеграм: @tomas_donate