Необходимо выполнить рерайтинг текстов: описание водонагревателей 150-180 слов 1200-1500 символов количество текстов: 5
Требуются авторы гайдов по игре Pubg Mobile
Здравствуйте!
На фан-сайт по игре Pubg Mobile требуются авторы статей\гайдов. Тематика очень развернутая и границ для гайдов нет. Можно писать, писать и еще раз писать.
Требуются авторы, умеющие пользоваться сервисом Wordstat и правильно расставлять ключи. Если работать с вами понравится в течении месяца, принимаем на постоянную основу в качестве "Главный редактор".
Писать в телеграм: @tomas_donate
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать рерайт статьи на тему "Включение в Реестр субъектов МСП организаций с участием иностранных юрлиц". Ссылку на статью вышлю исполнителю.Тема непростая, поэтому желательно, чтобы у исполнителя был опыт копирайта/рерайта статей на данную тематику. Пишите в ...Завершен5 лет назад
- $7
Нужно сделать рерайт 15 отзывов о книгах по 1500 знаков без пробелов. Исходники есть. Пока Вы видите эту вакансию, значит она актуальна. Рассматриваю предложения в том числе от авторов, у которых нет опыта, главное - ...Рерайтинг153 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов. Объем: 10 000 без пробелов Заспамленность: 50-55% (текст ру) Вода: менее 15% (текст ру) Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев ...Завершен5 лет назад
- $3
Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How to Get a Tree Cut Down for Free Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - ...Завершен5 лет назад
Необходимо переписать тексты на сайте _servavto.ru_ Требования: Техническая грамотность - надо понимать то, о чем пишитеСохранение структуры текстаУникальность (определимся с выбранным исполнителем по параметрам)Без воды (благодаря, исходя из, поэтому, в данном случае ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте требуется человек, который с русского или английского текста сделает рерайт 15 страниц на Финский язык.Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте требуется человек, который с русского или английского текста сделает рерайт 15 страниц на Иврит.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте требуется человек, который с русского или английского текста сделает рерайт 15 страниц на Голландский(Нидерландский) язык.Рерайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $7
7 тыс символов 140 гривен, сделать в течении 2х часов оставляйте свои телеграмРерайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад