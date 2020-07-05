Сделать рерайт статьи на английском языке

Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Tree cutting service near me

Объем статьи 3000 збп.

Рерайт уникальный - от 85% по etxt.biz.

Ключи:

- tree cutting service near me

- tree cutters near me

Статьи, с которых необходимо взять информацию для написания статьи:

http://www.treecuttingpros.com/az/lake-havasu-city-tree-cutting.php

http://a-zyardmaintenance.com/tree-service/3618688

https://chopdoc.com/tree-cutters-near-me/

Условия написания статьи:

1) Главное ключевое слово (первое) должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО вписано вначале статьи и по возможности - в середине и в конце.

2) Разбавочные ключевые слова - это когда между словами из ключа должно быть не более 3 других слов. Все слова должны быть употреблены в 1 предложении.

3) Количество символов в готовой статье НЕ должно быть меньше, чем указано (количество символов без пробелов)

4) В статье должны быть нумерованные или/и маркированные списки. Минимум в двух местах статьи.

5) Название статьи можно немного видоизменять, главное чтобы оставался главный ключ.

6) Можно придерживаться таких же пунктов плана в содержании, как и конкурента, а можно создать свое содержание.

7) Если в заголовках конкурентов есть ключи - оставляем их.

Внимание: Для рерайта ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать ВСЕХ конкурентов, указанных выше!

То есть необходимо сделать грамотный ручной рерайт указанных статей, переписывая вручную предложения с уникальностью от 85%+ по etxt.biz!

Срок выполнения 2 дня.

В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.