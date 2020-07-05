Срочный рерайт 7ми текстов, подробнее в ЛС.
Сделать рерайт статьи на английском языке
Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Tree cutting service near me
Объем статьи 3000 збп.
Рерайт уникальный - от 85% по etxt.biz.
Ключи:
- tree cutting service near me
- tree cutters near me
Статьи, с которых необходимо взять информацию для написания статьи:
http://www.treecuttingpros.com/az/lake-havasu-city-tree-cutting.php
http://a-zyardmaintenance.com/tree-service/3618688
https://chopdoc.com/tree-cutters-near-me/
Условия написания статьи:
1) Главное ключевое слово (первое) должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО вписано вначале статьи и по возможности - в середине и в конце.
2) Разбавочные ключевые слова - это когда между словами из ключа должно быть не более 3 других слов. Все слова должны быть употреблены в 1 предложении.
3) Количество символов в готовой статье НЕ должно быть меньше, чем указано (количество символов без пробелов)
4) В статье должны быть нумерованные или/и маркированные списки. Минимум в двух местах статьи.
5) Название статьи можно немного видоизменять, главное чтобы оставался главный ключ.
6) Можно придерживаться таких же пунктов плана в содержании, как и конкурента, а можно создать свое содержание.
7) Если в заголовках конкурентов есть ключи - оставляем их.
Внимание: Для рерайта ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать ВСЕХ конкурентов, указанных выше!
То есть необходимо сделать грамотный ручной рерайт указанных статей, переписывая вручную предложения с уникальностью от 85%+ по etxt.biz!
Срок выполнения 2 дня.
В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! На фан-сайт по игре Pubg Mobile требуются авторы статей\гайдов. Тематика очень развернутая и границ для гайдов нет. Можно писать, писать и еще раз писать. Требуются авторы, умеющие пользоваться сервисом ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов. Объем: 10 000 без пробелов Заспамленность: 50-55% (текст ру) Вода: менее 15% (текст ру) Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев ...Завершен5 лет назад
Нужен грамотный рерайт на юридическую тему для статьи в фейсбук По срокам - чем быстрее тем лучшеЗавершен5 лет назад
Необходимо выполнить рерайтинг текстов: описание водонагревателей 150-180 слов 1200-1500 символов количество текстов: 5Завершен5 лет назад
Нужно сделать рерайт статьи на тему "Включение в Реестр субъектов МСП организаций с участием иностранных юрлиц". Ссылку на статью вышлю исполнителю.Тема непростая, поэтому желательно, чтобы у исполнителя был опыт копирайта/рерайта статей на данную тематику. Пишите в ...Завершен5 лет назад
- $7
Нужно сделать рерайт 15 отзывов о книгах по 1500 знаков без пробелов. Исходники есть. Пока Вы видите эту вакансию, значит она актуальна. Рассматриваю предложения в том числе от авторов, у которых нет опыта, главное - ...Рерайтинг153 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов. Объем: 10 000 без пробелов Заспамленность: 50-55% (текст ру) Вода: менее 15% (текст ру) Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев ...Завершен5 лет назад
- $3
Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How to Get a Tree Cut Down for Free Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - ...Завершен5 лет назад
Необходимо переписать тексты на сайте _servavto.ru_ Требования: Техническая грамотность - надо понимать то, о чем пишитеСохранение структуры текстаУникальность (определимся с выбранным исполнителем по параметрам)Без воды (благодаря, исходя из, поэтому, в данном случае ...Завершен5 лет назад