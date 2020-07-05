Нужен проф в электроизмерительном оборудовании

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Закрыт4 заявки368 просмотров

Нужен рерайтер, который разбирается или сможет разобраться в теме электроизмерительного оборудования - продажа прецизионных мультиметров,

корреляторов, этл, спектроанализаторов и т.п., легко ориентируется в

терминах, может нормально, без воды, без потери смысла, своими словами

написать тексты для рубрик в магазине.

Ориентировочно 20-25 тыс. знаков.

Примерный бюджет 1500р, рассмотрю все варианты.Все тексты по одной структуре:

  • Сначала идет вводная часть: буквально 1-2 предложения, мол, мы продаем в Минске вот эту технику.
  • Затем предостережение, что не нужно покупать неправильную продукцию не пойми

    где. Тоже кратко, что необходимую точность может обеспечить только проф.

    оборудование, которое есть у нас.

  • Потом общая инфа, чем отличается от обычных непроф. товаров, что наши специалисты мол, помогут

    • определиться и выбрать нужный товар, на что обратить внимание при этом и

    т.п. - нужно понимать и разбираться в этих приборах.

Прикрепил все товары и объемы тоже, а также ключи на добавление (вставить по разу).Уникальность (от 95% по text.ru), можно найти тексты в инете и отрерайтить, но не

просто переставить слова местами, изложить по-новому. Без стилистических

и грамматических ошибок, главное легкая читабельность, ключи не нужны. С

грубыми ошибками, техническими ляпами не приму, уж не обижайтесь,

поэтому оставляйте, пожалуйста, заявки только реально люди в теме, мне

нужны качественные тексты на выходе.Проверка по главреду (гуглите, если не знаете что это) - от 7 баллов чистота и от 9 читабельность.Если есть портфолио, супер, напишите об этом, сэкономите своё же время.Если нет, можете любой абзац отрерайтить.Первый текст после рерайта предлагаю согласовать. Дедлайн продлю на время согласования при необходимости.

5 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
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