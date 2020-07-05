Добрый день! Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Алгоритм выполнения 1. есть exel с товарами, нужно взять название товара из Exel 2. найти товар в других интернет-магазинах 3. отрерайтить описание 4. ...
Нужен проф в электроизмерительном оборудовании
Нужен рерайтер, который разбирается или сможет разобраться в теме электроизмерительного оборудования - продажа прецизионных мультиметров,
корреляторов, этл, спектроанализаторов и т.п., легко ориентируется в
терминах, может нормально, без воды, без потери смысла, своими словами
написать тексты для рубрик в магазине.
Ориентировочно 20-25 тыс. знаков.
Примерный бюджет 1500р, рассмотрю все варианты.Все тексты по одной структуре:
- Сначала идет вводная часть: буквально 1-2 предложения, мол, мы продаем в Минске вот эту технику.
- Затем предостережение, что не нужно покупать неправильную продукцию не пойми
где. Тоже кратко, что необходимую точность может обеспечить только проф.
оборудование, которое есть у нас.
- Потом общая инфа, чем отличается от обычных непроф. товаров, что наши специалисты мол, помогут
определиться и выбрать нужный товар, на что обратить внимание при этом и
т.п. - нужно понимать и разбираться в этих приборах.
просто переставить слова местами, изложить по-новому. Без стилистических
и грамматических ошибок, главное легкая читабельность, ключи не нужны. С
грубыми ошибками, техническими ляпами не приму, уж не обижайтесь,
поэтому оставляйте, пожалуйста, заявки только реально люди в теме, мне
нужны качественные тексты на выходе.Проверка по главреду (гуглите, если не знаете что это) - от 7 баллов чистота и от 9 читабельность.Если есть портфолио, супер, напишите об этом, сэкономите своё же время.Если нет, можете любой абзац отрерайтить.Первый текст после рерайта предлагаю согласовать. Дедлайн продлю на время согласования при необходимости.
Заявки фрилансеров
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