Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Tree cutting service near me Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - от 85% по etxt.biz. Ключи: ...
Наполнить интернет-магазин Opencart, рерайт
Добрый день! Необходимо наполнить интернет-магазин товарами.
Алгоритм выполнения
1. есть exel с товарами, нужно взять название товара из Exel
2. найти товар в других интернет-магазинах
3. отрерайтить описание
4. добавить в интернет-магазин
Длина описания одного товара 4-6 строк 500-800 символов, уникальность текста 98-100% по адвего.
Вид товара: Товары для взрослых (интим косметика, белье и тд.)
Количество: 272
К заявке приложите цену за наполнение 1го товара.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1
Срочный рерайт 7ми текстов, подробнее в ЛС.Завершен5 лет назад
Здравствуйте! На фан-сайт по игре Pubg Mobile требуются авторы статей\гайдов. Тематика очень развернутая и границ для гайдов нет. Можно писать, писать и еще раз писать. Требуются авторы, умеющие пользоваться сервисом ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов. Объем: 10 000 без пробелов Заспамленность: 50-55% (текст ру) Вода: менее 15% (текст ру) Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев ...Завершен5 лет назад
Нужен грамотный рерайт на юридическую тему для статьи в фейсбук По срокам - чем быстрее тем лучшеЗавершен5 лет назад
Необходимо выполнить рерайтинг текстов: описание водонагревателей 150-180 слов 1200-1500 символов количество текстов: 5Завершен5 лет назад
Нужно сделать рерайт статьи на тему "Включение в Реестр субъектов МСП организаций с участием иностранных юрлиц". Ссылку на статью вышлю исполнителю.Тема непростая, поэтому желательно, чтобы у исполнителя был опыт копирайта/рерайта статей на данную тематику. Пишите в ...Завершен5 лет назад
- $7
Нужно сделать рерайт 15 отзывов о книгах по 1500 знаков без пробелов. Исходники есть. Пока Вы видите эту вакансию, значит она актуальна. Рассматриваю предложения в том числе от авторов, у которых нет опыта, главное - ...Рерайтинг153 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов. Объем: 10 000 без пробелов Заспамленность: 50-55% (текст ру) Вода: менее 15% (текст ру) Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев ...Завершен5 лет назад
- $3
Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How to Get a Tree Cut Down for Free Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - ...Завершен5 лет назад