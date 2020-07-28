Наполнить интернет-магазин Opencart, рерайт

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Завершен21 заявка593 просмотра

Добрый день! Необходимо наполнить интернет-магазин товарами.

Алгоритм выполнения

1. есть exel с товарами, нужно взять название товара из Exel

2. найти товар в других интернет-магазинах

3. отрерайтить описание

4. добавить в интернет-магазин

Длина описания одного товара 4-6 строк 500-800 символов, уникальность текста 98-100% по адвего.

Вид товара: Товары для взрослых (интим косметика, белье и тд.)

Количество: 272

К заявке приложите цену за наполнение 1го товара.

Opencart
5 лет назад
flexbrain
Чумак 
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Выбранный исполнитель

MiroslavaPol
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