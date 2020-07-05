Нужен рерайтер, который разбирается или сможет разобраться в теме электроизмерительного оборудования - продажа прецизионных мультиметров, корреляторов, этл, спектроанализаторов и т.п., легко ориентируется в терминах, может нормально, без воды, без потери смысла, ...
Два рерайта текста про нефтяной рынок глазами эксперта
Объем: 5000 збп (текст)
Уникальность: 100%
Вода: менее 15% (текст ру)
Заспамленность: 50-55% (текст ру)
Цена: 80р за 1000 збп
Ключи: Бабаев (15), Азад Бабаев (8), нефть (10), цены на нефть (8), нефтесервис (7)
Второй текст то же самое, но с измененной структурой (проверить схожесть двух текстов по первому шинглу можно тут: http://backlinksmanager.ru/Utility/Proverka-unikalnosti-teksta.html )
Заявки фрилансеров
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