Два рерайта текста про нефтяной рынок глазами эксперта

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт3 заявки491 просмотр

Объем: 5000 збп (текст)

Уникальность: 100%

Вода: менее 15% (текст ру)

Заспамленность: 50-55% (текст ру)

Цена: 80р за 1000 збп

Ключи: Бабаев (15), Азад Бабаев (8), нефть (10), цены на нефть (8), нефтесервис (7)

Второй текст то же самое, но с измененной структурой (проверить схожесть двух текстов по первому шинглу можно тут: http://backlinksmanager.ru/Utility/Proverka-unikalnosti-teksta.html )

5 лет назад
IvankoLina
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