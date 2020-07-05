Статьи.

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт23 заявки596 просмотров

Необходимо написать статьи на техническую тематику.

Цену предлагайте свою.

Символов от 2000 (в каждой статье)

Уникальность 100%

Все подробности в Лс

Цена не больше 200 рублей за 1000 зн. Скажу сразу.

5 лет назад
wowu
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Тимур
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Карина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Марина
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 отзывов
5 лет назад
Станислав
 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Лилиана
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад
Александр
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
32 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Галина
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
168 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Любовь
 
60 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Герман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен проф в электроизмерительном оборудовании

    Нужен рерайтер, который разбирается или сможет разобраться в теме электроизмерительного оборудования - продажа прецизионных мультиметров, корреляторов, этл, спектроанализаторов и т.п., легко ориентируется в терминах, может нормально, без воды, без потери смысла, ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин Opencart, рерайт

    Добрый день! Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Алгоритм выполнения 1. есть exel с товарами, нужно взять название товара из Exel 2. найти товар в других интернет-магазинах 3. отрерайтить описание 4. ...

    Opencart
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Требуются авторы гайдов по игре Pubg Mobile

    Здравствуйте! На фан-сайт по игре Pubg Mobile требуются авторы статей\гайдов. Тематика очень развернутая и границ для гайдов нет. Можно писать, писать и еще раз писать. Требуются авторы, умеющие пользоваться сервисом ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт статьи про нефть с изменением структуры

    Требуется качественный рерайт исходного текста с сохранением основной идеи и фактов. Объем: 10 000 без пробелов Заспамленность: 50-55% (текст ру) Вода: менее 15% (текст ру) Ключи: Бабаев (25), Азад Бабаев ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рерайтинг текста

    Необходимо выполнить рерайтинг текстов: описание водонагревателей 150-180 слов 1200-1500 символов количество текстов: 5

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно сделать рерайт статьи

    Нужно сделать рерайт статьи на тему "Включение в Реестр субъектов МСП организаций с участием иностранных юрлиц". Ссылку на статью вышлю исполнителю.Тема непростая, поэтому желательно, чтобы у исполнителя был опыт копирайта/рерайта статей на данную тематику. Пишите в ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад