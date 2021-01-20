Перевод, рерайтинг/копирайтинг
Со мной вы экономите время и свои ресурсы!
Беру на себя ответственность:
- выполнить работу качественно;
- уложиться в сроки поставленной задачи;
- всегда довести дело до конца.
Образование:
Киевский НПУ им.М.П.Драгоманова (бакалавр)
Специальность:
Международные отношения, региональные студии и общественные коммуникации".
Языки:
1)Английский язык - средний уровень;
2)Итальянский язык - начинающий уровень.
*Связь*
E-mail: [email protected]
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.
С уважением и надеждой на совместную работу, Елизавета!