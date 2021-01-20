Перевод, рерайтинг/копирайтинг

Со мной вы экономите время и свои ресурсы!

Беру на себя ответственность:

- выполнить работу качественно;

- уложиться в сроки поставленной задачи;

- всегда довести дело до конца.

Образование:

Киевский НПУ им.М.П.Драгоманова (бакалавр)

Специальность:

Международные отношения, региональные студии и общественные коммуникации".

Языки:

1)Английский язык - средний уровень;

2)Итальянский язык - начинающий уровень.

*Связь*

E-mail: [email protected]

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на совместную работу, Елизавета!