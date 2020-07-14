Написание статей, наполнение сайтов контентом

Всем привет, я Игорь и готов сделать для вас уникальные, продающие, грамотные статьи. А так же уникальный рерайт. Умею наполнять сайты на движках WP, Joomla, Dle, Tilda контентом. Ниже будут представлены мои работы. Работаю так же и на биржах krowk(Могу скинуть ссылку) и на fl.ru. Алгоритм работы: Ваше ТЗ - оговариваем сроки и стоимость - получаете готовую работу и становитесь счастливее.