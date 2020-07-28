littlewolf13

Алена littlewolf13

 
27 летРоссия/Пермь
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
позвольте представиться.

доброго времени суток.

у меня имеется огромный опыт в сфере переводов, написания статей, курсовых и рефератов.

задания выполняются в короткий срок и качественно.

Написание статей
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mezo-elena
Елена 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать рерайт статьи на английском языке за 1-2 дня
Очень рекомендую исполнителя! Хорошее знание англ языка, проверяли ее статьи. По срокам и по качеству молодец!
Прекрасное общение, и осталась довольна совместной работой.
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