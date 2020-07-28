позвольте представиться.
доброго времени суток.
у меня имеется огромный опыт в сфере переводов, написания статей, курсовых и рефератов.
задания выполняются в короткий срок и качественно.
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Портфолио
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- Статья на английском языке.120 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Очень рекомендую исполнителя! Хорошее знание англ языка, проверяли ее статьи. По срокам и по качеству молодец!
Ответный отзыв
Прекрасное общение, и осталась довольна совместной работой.