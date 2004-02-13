Здравствуйте! Требуется сделать рерайт 10 статей на развлекательную тематику (мода, красота, рецепты, животные и т. д.). Объём каждой статьи: от 1000 до 3500 знаков. Оплата 40-50 ...
Рерайт статьи
Нужно сделать рерайт статьи по инфопродукту!
Статья на 4000 з\бп!
Цена договорная!
Текст должен склонять человека перейти на сайт автора! То есть нужен продающий текст.
Пишите, текст и подробности исполнителю!
Заявки фрилансеров
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