Рерайт статьи

Здравствуйте, нужно написать описание для ЖК "Я". Если описание устроит, то дадим задание на написание других описаний. Задание здесь https://docs.google.com/document/d/1c3RHan779j6uMH_EwrR101mvjfUCamBbShydInxnSN8/edit?usp=sharing. Готовы заплатить 50 рублей за 1000 знаков.