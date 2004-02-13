Здравствуйте! Требуется сделать рерайт 10 статей на развлекательную тематику (мода, красота, рецепты, животные и т. д.). Объём каждой статьи: от 1000 до 3500 знаков. Оплата 40-50 ...
Рерайт статьи на тему: Изменения порядка трудоустройства иностранцев
Объем:
- Заголовок = не более 6-10 слов и не более 60 символов;
- Короткое описание = 150 символов;
- Вступительный текст = 150 символов;
- Объем статьи = до 5000 с.б.п.
Статья должна быть написана в формате блога. То есть, обзор события +
передавать мнение автора. Автор блога – юрист, который объясняет события в
области права обычным людям простым языком. Но подкрепляя свои слова
источниками.
Требования к тексту:
Статья должны быть интересна для аудитории широкого спектра.
Текст без сложной терминологии (но, если нужно, с рабочими схемами решения и полезными советами). Нужно, чтобы его было легко и интересно читать.
Вступительный текст должен создавать интригу и завлекать читать дальше.
Писать необходимо с привязкой к реальности, учитывая действующее Украинское законодательство. Можно упоминать недавно произошедшие события на смежную тематику.
Пишите так, как вы бы рассказывали эту информацию вживую. Не используйте устаревшие слова и обороты. Не злоупотребляйте вопросительными предложениями.
Статья должна быть структурированной, разбита привлекательными подзаголовки на осмысленные абзацы. Каждый абзац должен стимулировать читать дальше.
Перед сдачей (после внесения всех правок) текст должен быть вычитан и не содержать грамматических ошибок, а также стилистически оформлен.
Язык: Украинский
Уникальность по Текст.ру: 96%+
Структура:
1. Что произошло.
2. Что изменилось.
- Как будет теперь;
- Как было раньше;
3. Обзор ситуации.
- Факты, статистика (если есть);
- Последствия;
- Возможные проблемы;
4. Выводы.
-Мнение автора;
Статью предоставлю.
Пишите стоимость за 1000 сбп. и ссылки на примеры своих работ
Заявки фрилансеров
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