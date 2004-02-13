Рерайт статьи на тему: Изменения порядка трудоустройства иностранцев

Объем:

- Заголовок = не более 6-10 слов и не более 60 символов;

- Короткое описание = 150 символов;

- Вступительный текст = 150 символов;

- Объем статьи = до 5000 с.б.п.

Статья должна быть написана в формате блога. То есть, обзор события +

передавать мнение автора. Автор блога – юрист, который объясняет события в

области права обычным людям простым языком. Но подкрепляя свои слова

источниками.

Требования к тексту:

Статья должны быть интересна для аудитории широкого спектра.

Текст без сложной терминологии (но, если нужно, с рабочими схемами решения и полезными советами). Нужно, чтобы его было легко и интересно читать.

Вступительный текст должен создавать интригу и завлекать читать дальше.

Писать необходимо с привязкой к реальности, учитывая действующее Украинское законодательство. Можно упоминать недавно произошедшие события на смежную тематику.

Пишите так, как вы бы рассказывали эту информацию вживую. Не используйте устаревшие слова и обороты. Не злоупотребляйте вопросительными предложениями.

Статья должна быть структурированной, разбита привлекательными подзаголовки на осмысленные абзацы. Каждый абзац должен стимулировать читать дальше.

Перед сдачей (после внесения всех правок) текст должен быть вычитан и не содержать грамматических ошибок, а также стилистически оформлен.

Язык: Украинский

Уникальность по Текст.ру: 96%+

Структура:

1. Что произошло.

2. Что изменилось.

- Как будет теперь;

- Как было раньше;

3. Обзор ситуации.

- Факты, статистика (если есть);

- Последствия;

- Возможные проблемы;

4. Выводы.

-Мнение автора;

Статью предоставлю.

Пишите стоимость за 1000 сбп. и ссылки на примеры своих работ