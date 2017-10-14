Добрый день. Нужен рерайт статьи на 2000 симв. Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб. Срочно. WM.
Рерайт статьи на медицинскую тематику
Требуется оперативно написать небольшой текст про клинику на основе небольшого текста с общими мыслями. Можно рерайт с других сайтов, но буду проверять на уникальность, чтобы не под копирку.
Заявки фрилансеров
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