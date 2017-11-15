Сделать рерайт нескольких текстов для сайта развлекательной тематики

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  2. Рерайтинг
Закрыт29 заявок524 просмотра

Добрый день! Нужно сделать рерайт текста для сайта развлекательной тематики

Текст для рерайта я передам в личку каждому желающему.

Вы можете взять этот текст + найти доп.материалы в интернете и сделать такой же по смыслу текст, но с уникальностью 95%

Требований по ключам нет. Важно, чтобы в тексте не было ошибок и "воды", и он был интересный для наших читателей.

Картинки искать не надо. От вас требуется только уникальный текст (уникальность проверяем по text.ru)! 

Стоимость: 50р за 1000 симв. без пробелов. Если вас устраивает эта сумма - оставляйте свою заявку ниже.

4 года назад
anarhiya513
Дмитрий 
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