Требуется автор для написания 10 статей на тему путешествия

Добрый день. На туристическом сайте необходимо добавить раздел из 10 статей на тему: "путешествие в Швейцарию".

Задача простая.

Необходимо написать статьи отталкиваясь от общеизвестных фактов и мнений, а также чужого опыта.

Пример как все это должно выглядеть на сайте предоставлю.

Критерии:

1) темы статей должны четко соответствовать предложенной теме.

2) Отфильтровать тексты в порядке самое интересное на ваш взгляд и далее по убывающей.

3) Проверить встроенными средствами на орфографические, пунктуационные ошибки.

5) Желательно в работе использовать не менее 8 источников(сайтов). Слепо копировать 1

сайт если там представлена вся информация и делать рерайт не нужно.

6) Весь текст разбиваем на абзацы, 2-4 строчки на абзац.

﻿ ﻿ 7) Уникальность текст 95%.

8) Путеводитель должен быть авторский, экспертный. Мы не пишем энциклопедию, мы

пишем путеводитель как, где, что посмотреть и сделать это быстрее, интереснее и

веселее. Никаких заумных фраз и выдержек из научных работ.

9) В некоторых статьях темы должны перекликаться между собой. Те если мы говорим о

природе, ниже должно быть краткое описание климата. А также ссылка на статью

посвященную целиком климату страны. (Ниже в темах статей вы увидите данное

пересечение).

10)Сайт зарабатывает подбором туров, заказом такси, авиабилетов, отелей (есть свое тур.агенство) и

т.д. Поэтому практически в каждой статье какая то из этих тем должна

присутствовать (это как раз относится к п.7 о пересечении). Прошу обратить на

это особое внимание. Данные темы должны логически "всплывать" в тексте.

Темы статей и подробную информацию предоставлю в личных сообщениях.