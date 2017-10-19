Добрый день! Нужно сделать рерайт текста для сайта развлекательной тематики Текст для рерайта я передам в личку каждому желающему. Вы можете взять этот текст + найти доп.материалы в интернете ...
Требуется автор для написания 10 статей на тему путешествия
Добрый день. На туристическом сайте необходимо добавить раздел из 10 статей на тему: "путешествие в Швейцарию".
Задача простая.
Необходимо написать статьи отталкиваясь от общеизвестных фактов и мнений, а также чужого опыта.
Пример как все это должно выглядеть на сайте предоставлю.
Критерии:
1) темы статей должны четко соответствовать предложенной теме.
2) Отфильтровать тексты в порядке самое интересное на ваш взгляд и далее по убывающей.
3) Проверить встроенными средствами на орфографические, пунктуационные ошибки.
5) Желательно в работе использовать не менее 8 источников(сайтов). Слепо копировать 1
сайт если там представлена вся информация и делать рерайт не нужно.
6) Весь текст разбиваем на абзацы, 2-4 строчки на абзац.
7) Уникальность текст 95%.
8) Путеводитель должен быть авторский, экспертный. Мы не пишем энциклопедию, мы
пишем путеводитель как, где, что посмотреть и сделать это быстрее, интереснее и
веселее. Никаких заумных фраз и выдержек из научных работ.
9) В некоторых статьях темы должны перекликаться между собой. Те если мы говорим о
природе, ниже должно быть краткое описание климата. А также ссылка на статью
посвященную целиком климату страны. (Ниже в темах статей вы увидите данное
пересечение).
10)Сайт зарабатывает подбором туров, заказом такси, авиабилетов, отелей (есть свое тур.агенство) и
т.д. Поэтому практически в каждой статье какая то из этих тем должна
присутствовать (это как раз относится к п.7 о пересечении). Прошу обратить на
это особое внимание. Данные темы должны логически "всплывать" в тексте.
Темы статей и подробную информацию предоставлю в личных сообщениях.
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