Требуется автор для написания 10 статей на тему путешествия

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт13 заявок247 просмотров

Добрый день. На туристическом сайте необходимо добавить раздел из 10 статей на тему: "путешествие в Швейцарию".

Задача простая.

Необходимо написать статьи отталкиваясь от общеизвестных фактов и мнений, а также чужого опыта.

Пример как все это должно выглядеть на сайте предоставлю.

               Критерии:

               1) темы статей должны четко соответствовать предложенной теме.

               2) Отфильтровать тексты в порядке самое интересное на ваш взгляд и далее по убывающей.

               3) Проверить встроенными средствами на орфографические, пунктуационные ошибки.

               5) Желательно в работе использовать не менее 8 источников(сайтов).  Слепо копировать 1

сайт если там представлена вся информация и делать рерайт не нужно.

               6) Весь текст разбиваем на абзацы, 2-4 строчки на абзац.

﻿ ﻿ 7) Уникальность текст 95%.

               8) Путеводитель должен быть авторский, экспертный. Мы не пишем энциклопедию, мы

пишем путеводитель как, где, что посмотреть и сделать это быстрее, интереснее и

веселее. Никаких заумных фраз и выдержек из научных работ.

               9) В некоторых статьях темы должны перекликаться между собой. Те если мы говорим о

природе, ниже должно быть краткое описание климата. А также ссылка на статью

посвященную целиком климату страны. (Ниже в темах статей вы увидите данное

пересечение).

               10)Сайт зарабатывает подбором туров, заказом такси, авиабилетов, отелей (есть свое тур.агенство) и

т.д. Поэтому практически в каждой статье какая то из этих тем должна

присутствовать (это как раз относится к п.7 о пересечении). Прошу обратить на

это особое внимание.  Данные темы должны логически "всплывать" в тексте.

Темы статей и подробную информацию предоставлю в личных сообщениях.

Написание статей
8 лет назад
fedotov_artem
Артем 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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