Написать немного текстов + рерайт.

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Завершен2 заявки198 просмотров

Написать немного текстов 2 шт, по 1000 знаков.

1) О компании: Транспортная компания ООО "РусККом"  (г. Москва),  предлагаем Вам услуги по перевозке/поставке сыпучих материалов. - 1000 символов.

2) Наш парк: седельные тягачи с полуприцепами типа "тонар": 20 единиц; самосвалы 3- и 4-х осные: 3 единиц, спец. техника (фронтальные погрузчики). - 1000 символов.

3) рерайт вот этого:

- Большой опыт работы с песчаными, щебеночными и угольными карьерами, а так же опыт работы в тяжелых климатических условиях.

- Бесперебойность поставок/перевозок необходимых материалов до 4500 тонн в сутки.

- Собственный автопарк, состоящий из современных большегрузных самосвалов (седельные тягачи с полуприцепами типа "тонар": 20 единиц; самосвалы 3- и 4-х осные: 3 единиц), спец. техники (фронтальные погрузчики).

- В нашем парке только новая техника (не старше 2013 года).

- Наш коллектив – это команда квалифицированных специалистов по сопровождению и ремонту техники на объектах.

- Возможность привлечения дополнительной спецтехники и самосвалов у наших партнеров.

Желательно сегодня. 250р за все.

8 лет назад
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Все сделано, большое спасибо.
Все отлично. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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