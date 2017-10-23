Написать немного текстов + рерайт.

Написать немного текстов 2 шт, по 1000 знаков.

1) О компании: Транспортная компания ООО "РусККом" (г. Москва), предлагаем Вам услуги по перевозке/поставке сыпучих материалов. - 1000 символов.

2) Наш парк: седельные тягачи с полуприцепами типа "тонар": 20 единиц; самосвалы 3- и 4-х осные: 3 единиц, спец. техника (фронтальные погрузчики). - 1000 символов.

3) рерайт вот этого:

- Большой опыт работы с песчаными, щебеночными и угольными карьерами, а так же опыт работы в тяжелых климатических условиях.

- Бесперебойность поставок/перевозок необходимых материалов до 4500 тонн в сутки.

- Собственный автопарк, состоящий из современных большегрузных самосвалов (седельные тягачи с полуприцепами типа "тонар": 20 единиц; самосвалы 3- и 4-х осные: 3 единиц), спец. техники (фронтальные погрузчики).

- В нашем парке только новая техника (не старше 2013 года).

- Наш коллектив – это команда квалифицированных специалистов по сопровождению и ремонту техники на объектах.

- Возможность привлечения дополнительной спецтехники и самосвалов у наших партнеров.

Желательно сегодня. 250р за все.