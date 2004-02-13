Рерайт небольших текстов по теме: металлопрокат.

Задача: Требуется сделать рерайт нескольких текстов, по темам:1. Круг алюминиевый 25 мм АК6 ГОСТ 21488-97 L=3-4м2. Круг алюминиевый 25 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 L=3-4м3. Круг латунный 16 мм ЛС59 ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006 L=3-4м4. Шина алюминиевая 125х12 мм АД0 ГОСТ 15176-89 L=4м5. Шина медная 25х6 мм М1Т ГОСТ 434-78 L=4мМЕЖДУ СОБОЙ ДЕЛАТЬ РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ, ЧТОБЫ ИНДЕКСИРОВАЛИСЬ ПО-РАЗНОМУ!! СМЫСЛ НЕ ПОВТОРЯТЬ.Объем текста: Объем одного текста должен быть 800-1000 символов. Общее количество символов не менее 4000.Ключевые слова:а) В тексте нужно употребить полное название товара не склоняя один раз (название, размер, номер сплава (если он есть), номер ГОСТа и т.д), как написано в ТЗ.Писать полное название можно в начале, середине или конце текста (желательно чередовать).б) Текст должен содержать отдельно один или два ключа из названия: состав сплава или информацию о размерах или информацию ГОСТ-а (например допустимые отклонения) или любую другую полезную нагрузку (можно совмещать). Можно склонять или использовать альтернативные названия, например .К примеру в "Круг нержавеющий 180 мм AISI 431 ГОСТ 2590-2006" ключи: "Круг нержавеющий", "Нержавейка", "AISI","AISI 431", "ГОСТ 2590-2006" и т.п.в) Обязательно надо употребить в каждом тексте слово "купить" или "цена" - Не склоняя Требуемая уникальность: 100% по text.ru каждого маленького текста.(каждый текст проверять отдельно, а не общим объемом!)Уровень спама: не выше 60%. ( Максимум 64% )Дополнительная информация:Все тексты должны отличаться друг от друга по смыслу, а не быть идентичными. Можно в одном использовать информацию из ГОСТа, область применения, в другом методы изготовления, классификацию и т.д.Можно использовать такие обороты как "При необходимости доставка заказанной вами продукции может быть осуществлена по всей территории России и странам СНГ.","Для оформления заказа достаточно связаться с менеджером по указанному на сайте компании телефону.","Купить товар можно оставив заявку на сайте или позвонив менеджерам", "Постоянным клиентам предоставляются скидки" и т.д.(это не шаблоны для копипаста , а примеры).Тексты должны быть информационными! Очень стараться не вставлять различные художественные обороты, каламбуры, восхваления, попытки продажи на половину текста и т.д. Запомните!!! Тексты будут читать люди. После написания перечитайте и подумайте, вы бы купили такой товар? Вам было полезно прочитанное? Выполненный заказ выкладывать, как показано на прикреплённой ниже картинке, т.е. отдельными текстами , без заголовков.