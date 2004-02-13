Сделать рерайт по тематике "Криптовалюты", четко по ТЗ

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт4 заявки149 просмотров

В ТЗ описаны все требования. Работы очень много, готовы к постоянному сотрудничеству, если подойдет качество. 

Итого 15 000 символов. 0,4$ за 1000. Оплата по веб-мани. 

8 лет назад
Avangardman
Александр 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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