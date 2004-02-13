Добрый день! Необходимо написать 300 статей, рерайт с нескольких источников. Пример ТЗ и требования к текстам отправим в ЛС. Стоимость 1к. символов без пробелов - 40 руб. Потребуется написать ...
Сделать рерайт по тематике "Криптовалюты", четко по ТЗ
В ТЗ описаны все требования. Работы очень много, готовы к постоянному сотрудничеству, если подойдет качество.
Итого 15 000 символов. 0,4$ за 1000. Оплата по веб-мани.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Ищу авторов на статьи по женской и ЗОЖ тематике — диеты, похудение, красота, здоровье и т.д. Вы подходите, если Готовы писать только для меня.Нормально воспринимаете правки ...Рерайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходим рерайт текста (приложение). Содержание при этом должно остаться прежним. Сделать нужно сегодня. Просьба сразу указывать бюджет. Задача простая.Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем доброго времени суток Нужен рерайтинг на большой объем, около 700к знаков. Тематика - флеш игры(майнкрафт, гта, игры по мультикам и тд), а так же статьи про мам и детей. Оплата 40 руб ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Требуется автор для выполнения рерайта статей на IT-тематику. Исполнителю вышлю исходники.Оплата 80р/1000 збпРерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Требуется автор для выполнения рерайта статей на IT-тематику. Исполнителю вышлю исходники.Оплата 80р/1000 збпРерайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимые навыки: письменное ясное изложение своих мыслей. Работа на постоянной основе. Последовательность действий: 1) Используяспециальную программу выбирать особенно вирусные посты в соцсетях, видео и картинки. (В день выбрать 12 подобных постов) ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Задача: Требуется сделать рерайт нескольких текстов, по темам:1. Круг алюминиевый 25 мм АК6 ГОСТ 21488-97 L=3-4м2. Круг алюминиевый 25 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 L=3-4м3. Круг латунный 16 мм ЛС59 ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006 L=3-4м4. Шина ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Собственно статьи порядка 3500 знаков, источник вы ищете. Тему и тз дадим. Если готовы, отпишитесь и приступайте, так как времени мало. Оплата желательно на яд или сбер. Пишите только если устраивает ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Требуется человек для размещения статей на сайт (женская тематика). Всего за неделю нужно разместить 168 статей, только с изменением заголовка. 21 статью из них рерайт на 500 збп (каждый). Источники предоставляю. Оплата работы за ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад