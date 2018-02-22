Рерайт текста

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  2. Рерайтинг
Завершен3 заявки120 просмотров

Добрый день!

Необходим рерайт текста (приложение). Содержание при этом должно остаться прежним.

Сделать нужно сегодня.

Просьба сразу указывать бюджет.

Задача простая.

8 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Все хорошо!
Все отлично!!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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