Нужен автор который сделать рерайт и переведет остальную часть материалов с английского языка на русский. Статей порядка 200-300 Тематика текстов компьютеры, игры, софт, гаджеты.
Требуется рерайтер для написания статей
Необходимо написать 500 статей
Работа по четким и структурированным тз
ОБЪЕМ РАБОТЫ:
3 статьи в день. Если у вас будет время – то можно больше.
ТРЕБОВАНИЯ:
- грамотный русский язык, умение письменно выражать свои мысли;
- работоспособность, обучаемость;
- честность, открытость, готовность к долгосрочному сотрудничеству.
ТЕМЫ :
Кулинария
Хобби и дизайн
Семейные отношения
Средний размер текста 7500 знаков
Уникальность 90+
ОПЛАТА:
200 рублей за 1 статью
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать рерайт англоязычного текста. Текст в формате вопрос-ответ. Всего около 30 вопросов и ответов, 4700 знаков без пробелов.Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужно оставить несколько комментариев на reddit. Комментарии предоставлю - без ссылок, просто отзыв на пост. Нужны не нулевые и не свежие аккаунты, крайне желательно - писавшие на английском. В предложение пожалуйста пишите ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Добрый день. Нужен рерайт статей на сайт о датах выхода фильмов, сериалов и игр. С последующим добавлением текста на сайт с картинкой. 1000 знаков б/п - 20 грн + 2 грн ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуются рерайтеры, тематика текстов обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки, стиралки и т.д.). Требования: очень важна грамотность и опыт в написании текстов. Обзоров нужно много, поэтому рассмотрю несколько исполнителейРерайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим рерайт текстов.Тематика "Сертификация" ТЗ во вложении Интересует окончательная цена за всю работу.Рерайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Ищу очень ответственную, работоспособную девушку возрастом старше 30 лет на постоянную основу на проект интересной тематики про звезд шоу-бизнеса и пр! Обязанности: 1. Искать вирусные новости, статьи в основном на следующие ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $7
В ТЗ описаны все требования. Работы очень много, готовы к постоянному сотрудничеству, если подойдет качество. Итого 15 000 символов. 0,4$ за 1000. Оплата по веб-мани.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Ищу авторов на статьи по женской и ЗОЖ тематике — диеты, похудение, красота, здоровье и т.д. Вы подходите, если Готовы писать только для меня.Нормально воспринимаете правки ...Рерайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходим рерайт текста (приложение). Содержание при этом должно остаться прежним. Сделать нужно сегодня. Просьба сразу указывать бюджет. Задача простая.Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад