Требуется рерайтер для написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт225 заявок3520 просмотров

Необходимо написать 500  статей

Работа по четким и структурированным тз

ОБЪЕМ РАБОТЫ:

3  статьи в день.  Если у вас будет время – то можно больше.

ТРЕБОВАНИЯ:

- грамотный русский язык, умение письменно выражать свои мысли;

- работоспособность, обучаемость;

- честность, открытость, готовность к долгосрочному сотрудничеству.

ТЕМЫ :

Кулинария

Хобби и дизайн

Семейные отношения

Средний размер текста 7500 знаков

Уникальность 90+

ОПЛАТА:

200 рублей за 1 статью

Написание статей
7 лет назад
wowa24
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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