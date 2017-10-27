Требуется рерайтер для написания статей

Здравствуйте. Нужно оставить несколько комментариев на reddit. Комментарии предоставлю - без ссылок, просто отзыв на пост. Нужны не нулевые и не свежие аккаунты, крайне желательно - писавшие на английском. В предложение пожалуйста пишите ...