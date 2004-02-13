Рерайт статей на сайт о фильмах

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт11 заявок229 просмотров

Добрый день.

Нужен рерайт статей на сайт о датах выхода фильмов, сериалов и игр.

С последующим добавлением текста на сайт с картинкой.

1000 знаков б/п - 20 грн + 2 грн добавление на сайт.

В ответ укажите свой скайп.

8 лет назад
anolink
36 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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