Необходим рерайт текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт5 заявок160 просмотров

Необходим рерайт текстов.Тематика "Сертификация"

ТЗ во вложении

Интересует окончательная цена за всю работу.

8 лет назад
irinka051986
Ирина 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров