Рерайтеры 30р/1000збп

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт10 заявок284 просмотра

Требуются рерайтеры, тематика текстов обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки, стиралки и т.д.).

Требования: очень важна грамотность и опыт в написании текстов.

Обзоров нужно много, поэтому рассмотрю несколько исполнителей

8 лет назад
leghin
Лев 
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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