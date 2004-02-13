Перевести, сделать рерайт 200 статей

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Закрыт41 заявка384 просмотра

Нужен автор который сделать рерайт и переведет остальную часть материалов с английского языка на русский. Статей порядка 200-300

Тематика текстов компьютеры, игры, софт, гаджеты.

7 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров