Комментарий на reddit

Здравствуйте.

Нужно оставить несколько комментариев на reddit. Комментарии предоставлю - без ссылок, просто отзыв на пост.

Нужны не нулевые и не свежие аккаунты, крайне желательно - писавшие на английском.

В предложение пожалуйста пишите ссылку на аккаунт.