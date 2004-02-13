Рерайт, перевод англоязычных журналов про бизнес

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Закрыт23 заявки516 просмотров

Необходим перевод текста с английского на русский и по необходимости рерайт 90-95% уникальности для последующего размещения на сайте. 

Журналы бизнес тематики предоставим. 

Пишите стоимость работы за 1000 знаков, за 1 журнал если проектно либо желаемую ставку или пол ставки на постоянной основе. 

Пример журнала для перевода https://cloud.mail.ru/public/By99/DziQ8ragU

8 лет назад
stasiva
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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