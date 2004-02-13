Рерайтер для написания текстов на информационный сайт

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  2. Рерайтинг
Закрыт10 заявок358 просмотров

Необходимо написать 200 статей

Работа по четким и структурированным тз

ОБЪЕМ РАБОТЫ:

3  статьи в день.  Если у вас будет время – то можно больше.

ТРЕБОВАНИЯ:

- грамотный русский язык, умение письменно выражать свои мысли;

- работоспособность, обучаемость;

- честность, открытость, готовность к долгосрочному сотрудничеству.

ТЕМЫ :

Связь

Образование

Средний размер текста 7500 знаков

Уникальность 90+

ОПЛАТА:

250 рублей за 1 статью

7 лет назад
wowa24
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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