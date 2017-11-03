Нужен автор который сделать рерайт и переведет остальную часть материалов с английского языка на русский. Статей порядка 200-300 Тематика текстов компьютеры, игры, софт, гаджеты.
Рерайт
Здравствуйте. Интересует рерайт низкого качества. 0.5 доллара за 1000 знаков.
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