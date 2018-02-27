Сделать рерайт 3 статей о брокере

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен2 заявки184 просмотра

Нужно сделать рерайт 3 статей о брокере, которые уже много рерайтились.

в каждой статье 2-3 листа.

Оплата 12 долл. за все.

срок - 2 суток

8 лет назад
rainman77
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Retin
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$12
2 дня
Работа сделана отлично. спасибо
Приятно было поработать. Проблем никаких не было.

Заявки фрилансеров

Retin
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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