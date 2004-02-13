Рерайт 10 текстов на английском

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт10 заявок171 просмотр

Требуется рерайт 10 текстов, тематика медицина. Шаблонно тексты должны быть по структуре одинаковы. 

8 лет назад
huliopap
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайтер на туристический проект

    Требуется рерайтер на туристический проект. Нужно, чтобы вы отлично разбирались в этой теме, оперативно писали новости сразу же после их появления на других сайтах. В заявке укажите ваш опыт и знания в этой тематике. ...

    Рерайтинг46 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтер на игровой портал

    Тематика: компьютерные игры. Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые. Нужно будет писать новости, делать обзоры ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт, перевод англоязычных журналов про бизнес

    Необходим перевод текста с английского на русский и по необходимости рерайт 90-95% уникальности для последующего размещения на сайте.  Журналы бизнес тематики предоставим.  Пишите стоимость работы за 1000 знаков, за ...

    Рерайтинг23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать тексты на тему бинарных опционов

    Нужен 100% рерайт 4 страниц: https://olymptradebinary.ru/demo-schet/ https://olymptradebinary.ru/realnye-otzyvy/ https://olymptradebinary.ru/vip-status/ https://olymptradebinary.ru/strategii/ Объем сохранить. Тексты прислать с оформлением, структурированные, пока картинки, видео все можно взять с источника. Ищу копирайтеров, ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется рерайт статьи женской тематики

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи (некоторые источники уже указаны).  Объем 7-10000 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 50 рублей. ТЗ в приложении. Если есть вопросы, спрашивайте. ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте. Интересует рерайт низкого качества. 0.5 доллара за 1000 знаков.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт на английском

    Нужен рерайт с элементами копирайта (отзывы, о компании - в принципе, исходники тоже можно предоставить, так что получится тот же рерайт, поэтому цену желательно одну указывать) на английском. Тематика: интернет-маркетинг, реклама. Рерайт не обязательно ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад