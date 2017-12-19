Нужен рерайт текстов исторической тематики

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  2. Рерайтинг
Завершен5 заявок260 просмотров

Нужен рерайт текстов исторической тематики.

Уникальность текстов на данный момент в среднем от 50% и выше.

Нужно довести до 93-95% хотя бы.

Оплата 15 рублей за 1000 символов.

Текстов будет в районе 100-150 штук. Каждый текст от 8 до 25 тысяч символов.

8 лет назад
artjag
Артем 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ga_leroy
Анна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов(-1)
8 лет назад
$20
5 дней
Все отлично) Работаем
1

Заявки фрилансеров

ga_leroy
Анна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов(-1)
8 лет назад

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