Нужен рерайт лендинга

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен9 заявок195 просмотров

Нужен качественный рерайт лендинга

Подробную информацию предоставлю исполнителю

Работы на 2000 символов, по срокам не тороплю

8 лет назад
SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$3
1 день
Спасибо за отличную работу - было приятно сотрудничать. Учел все пожелания и быстро предоставил уже готовую работу. Связь поддерживалась в течении всего сотрудничества. Рекомендую
Александр – отличный заказчик. Понятное ТЗ, быстрая оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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