Требуется рерайтер на туристический проект. Нужно, чтобы вы отлично разбирались в этой теме, оперативно писали новости сразу же после их появления на других сайтах. В заявке укажите ваш опыт и знания в этой тематике. ...
Рерайт текста о культе женской богини
текст 13000 символов с пробелами
тематика: культ богини на территории финикийского государства
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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