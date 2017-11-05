Нужно написать 3 статьи по теме "переломы костей".

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт5 заявок283 просмотра

Сделать нужно глубокий рерайт из нескольких(!) источников.

Писать надо будет по плану статьи (каждый раздел должен быть описан минимум 2-3 абзацами) с вписыванием ключей. Ключи нужно не вписывать после написания статьи, а именно писать каждый раздел раскрывая тему употребляя ключи.

Оплата 40р/1к. Пишите свою почту для связи в заявки.

Тексты должны быть:

  • без ошибок орфографии
  • уникален (по етхт от 93%). Запрещено использовать неестественные синонимы или конструкции словосочетаний для штучной уникализации текста.
  • легко четаем
  • академ тошнотность до 9%, по слову до 2,8%.
  • оценка по главреду от 7,5
Написание статей
8 лет назад
Endru5
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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