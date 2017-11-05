Нужно написать 3 статьи по теме "переломы костей".

Сделать нужно глубокий рерайт из нескольких(!) источников.

Писать надо будет по плану статьи (каждый раздел должен быть описан минимум 2-3 абзацами) с вписыванием ключей. Ключи нужно не вписывать после написания статьи, а именно писать каждый раздел раскрывая тему употребляя ключи.

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Тексты должны быть: