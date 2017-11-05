Рерайтер для описаний к фильмам

Добрый день. Нужно много статей написать рерайтить текстов из описания фильма в Кинопоиске ежедневно нужно будет по 10 или 15 статей по 1000 знаков оплата будет за 1к знаков 15 рублейУникальность от 90%ключи в тексте не нужны и использование основного ключа (название фильма) надо избегать в тексте.