Поправить Парсер + дописать мини скрипт

Доброго времени суток!

Нужен толковый кодер на php, который понимает чужой код и понимает что ему пишут и чего хотят!

Работа относительно не сложная, но тем не менее , не доверю людям без отзывов, без портфолио, без опыта работы!

Исполнители с хорошим портфолио приветствуются!

1) Поправить верстку парсера.

Есть готовый скрипт, который парсит информацию с cайта донора, не давно донор, изменил верстку, работа скрипта заканчивается с ошибкой parsing failed.

2)Есть муз движок; (самописный)

И за сбоя БД, пропали записи треков в самой бд, но сами треки еще на сайте (в директории музыки (видимо еще под кэшом)) есть и скачиваются, но после регенерации и очистки кэша, все треки уверен пропадут, так как сами страницы и ссылки на треки берутся на основании данных из БД, сейчас все работает и скачивается лишь за счет кэша.

Структурно файлы расположены так, главная MP3 папка, далее папки от 0 до xxx, в каждой папке, по 100 mp3 файлов!

Задача довольно простая, написать мини скрипт, который сопоставит записи в БД, про сканирует все папки на треки, и добавит в бд записи о песнях которые пропали, скрипт должен быть с отчетом = результатом работы, примерный вывод: просканировано n папок и треков в бд не найдено n треков из под папок и они успешны добавлены, далее само кол-во доб треков в бд и сами названия!

Информация по мета тегам mp3 , аходятся в самих файлах к примеру 1520.mp3 в нем уже есть все тэги, далее от туда они отправляются в БД.

По скрипту хотелось бы, что бы он был не прожорливый, не уложил весь сервер, написан с умом!

3) Сделать карту сайта, сделать крон запуска в n времени каждый день и тд, а настройки и ручное обновление карты сайты перенести в админку!

Ко всеми изменениям, нужно писать мини мануал что где было изменено, где-что заменить, так как на подобном скрипте, у меня работает много сайтов, в дальнейшем все модификации перенесу и на др сайты.

Остальные и не понятные моменты (если будут таковые) объясню при личной беседе.

По срокам хотелось бы, тем быстрее тем лучше а так до 5 дней, максимум 7 дней.

Не ищу дешевых вариантов работы, но и смотрю на разумное ценообразование.

Оплата в рублях, при сильной надобности могу оплатить в долларах!

Каждый пункт работы, могут принять отдельной работы, но раздельно оплата будет дешевле.

Примерный бюджет на всю работу, до 3000-5500 тыс рублей!

Оставляйте пожалуйста контакты для онлайн связи icq или skype, для оперативной связи!

Не забывайте указывать сроки и стоимость!

Спасибо!