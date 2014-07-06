Необходимо написать скрипт по экспорту статистики из Яндекс.Директа в формате CSV Формат выгрузки: http://prntscr.com/5q9of4 Возможно, у кого-то есть уже готовые решения.
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Добрый день, нужно настроить формы обратной связи форм всего на странице 4 все под одним классом
бюджет 300-400 рублей без предоплаты!
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