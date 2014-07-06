Нужно настроить формы обратной связи

есть база авторов, необходим фильтр/поиск поля следующие: Год-№-стр, Фамилия, Имя, Отчество, Характеристика модуль сам есть на старом сайте, т.е. функционал нужно его перенести со старого сайта на новый (новый на WP, старый не знаю что за ...