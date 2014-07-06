Программирование на limb

Добрый день, требуется верстка нового дизайна и программирование под cms limb существующего сайта, дизайн страниц прилагаю. Обязательно валидная верстка, потребуются знания css,js,html,php. Выполнение работы целостно (частичная работа не принимается), соблюдение сроков.
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Добрый день, требуется программирование проекта под cms limb, (проект разверстанный) дизайн страниц для оценки функционала прилагаю. Обязательны прокачанные скилы js,php, возможность поправить верстку при необходимости. Выполнение работы целостно (частичная работа не принимается), соблюдение сроков.
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