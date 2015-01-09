Настройка google analytics

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Настройка google analytics, нужны ответы на вопросы:

- создание специализированных отчетов по поведению посетителей, например, какую платежную систему при покупке выбирают чаще, при этом, как заканчивается процесс покупки в том или ином случае, т.е. конверсии от платежных систем.

- Сколько посетителей зашло на сайт и сколько из них совершили покупку

- На каком этапе покупки теряем больше всего посетителей

9 лет назад
FOG
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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