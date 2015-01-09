Хочется сделать красивую и масштабированную карту проезда - подправить цвет фона, наложить пару зданий, пути прохода-проезда (будут три варианта - от двух метро и на авто), ещё пару украшательств - значки метро, газон с человечками ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка google analytics, нужны ответы на вопросы:
- создание специализированных отчетов по поведению посетителей, например, какую платежную систему при покупке выбирают чаще, при этом, как заканчивается процесс покупки в том или ином случае, т.е. конверсии от платежных систем.
- Сколько посетителей зашло на сайт и сколько из них совершили покупку
- На каком этапе покупки теряем больше всего посетителей
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