Настройка google analytics, нужны ответы на вопросы:

- создание специализированных отчетов по поведению посетителей, например, какую платежную систему при покупке выбирают чаще, при этом, как заканчивается процесс покупки в том или ином случае, т.е. конверсии от платежных систем.

- Сколько посетителей зашло на сайт и сколько из них совершили покупку

- На каком этапе покупки теряем больше всего посетителей